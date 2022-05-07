رئيس المخابرات الكورية الجنوبية: كيم جونغ أون "بارد الدم ويسيطر على كل شيء"

أكد رئيس المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية بارك تشي وون، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون منطقي وهادئ ويكبح مشاعره، خلافا لوالده كيم جونغ إيل.

وقال بارك تشي وون لصحيفة " جوسون إلبو": "كان كيم جونغ إيل عاطفيا وصادقا، وتحدث عن الأشياء كما هي. لكن كيم جونغ أون منطقي ويخفي مشاعره. إنه بارد الدم ويسيطر على كل شيء بأدق التفاصيل".

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ووفقا له، إذا استمر كيم جونغ أون في سياسة العزلة، فإن كوريا الشمالية ستواجه "انهيارا"، لذلك يجب على الأطراف العودة إلى الحوار.

وأضاف: "إذا تصرف كيم جونغ أون بتهور، فهذا لا يعني أننا يجب أن نتصرف بنفس الشكل أيضا".

وأشار إلى أنه لا يمكن "إعادة عقارب الساعة إلى الوراء" وإنكار ما حققته إدارة مون جاي إن خلال السنوات الخمس الماضية، وأن الإدارة الجديدة بحاجة إلى أن تكون أكثر حرصا بشأن الحديث عن "ضربة استباقية" أو تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي