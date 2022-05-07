الدفاع الروسية: قوات كييف تخطط لنسف خزان محطة للطاقة الكهروحرارية في دونباس

أكدت الدفاع الروسية أن قوات كييف فخخت خزان مياه محطة "كوراخوفسكايا" الكهروحرارية في مدينة بوكروفسكي بدونيتسك، لتعطيل المحطة وإغراق القرى والبلدات المحاذية واتهام الجيش الروسي.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، إن "الجيش الأوكراني يخطط لنسف السد، واتهام القوات الروسية التي تتقدم في المنطقة".

وأضاف: "إذا تم تنفيذ هذا السيناريو، فإنه سيعرض حياة مواطني أكثر من 10 قرى وبلدات يسكنها حوالي 7 آلاف شخص في المنطقة للفيضان والأوبئة".

وتابع: "بسبب نقص الكمية المطلوبة من المياه في الخزان، ستقع حوادث في نظام تبريد المحطة، مما سيؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعتي زابوروجيا ودنيبروبيتروفسك" جنوب ووسط أوكرانيا.

المصدر: "إنترفاكس"