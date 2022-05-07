الدفاع الروسية: الجيش الروسي ينفذ أربع عمليات إنسانية في لوغانسك ودونيتسك وخيرسون خلال اليوم الأخير

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي نفذ يوم أمس أربع عمليات إنسانية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومنطقة خيرسون في إطار عمليته العسكرية في أوكرانيا.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف: "على مدار اليوم الماضي، تم تنفيذ أربع عمليات إنسانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقة خيرسون، تم خلالها تسليم 405 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين".

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وأضاف أنه على الرغم من جميع الصعوبات والعقبات التي أوجدتها كييف، تم إجلاء 18583 شخصا خلال اليوم الماضي دون مشاركة السلطات الأوكرانية، بينهم 1841 طفلا إلى الأراضي الروسية من مناطق جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين وأوكرانيا.

المصدر: تاس