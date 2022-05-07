البرازيل.. "حزب العمال" يعلن ترشيح لولو دا سيلفا لانتخابات رئاسة الجمهورية

أعلن "حزب العمال" البرازيلي ترشيح الرئيس السابق للبلاد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رسميا لخوض انتخابات الرئاسة المزمعة في أكتوبر المقبل.

وقال دا سيلفا في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الذي عقده الحزب في ساو باولو إن "اللحظة الصعبة التي تمر بها بلادنا وهي واحدة من أصعب اللحظات في تاريخنا، وتجبرنا على التغلب على الخلافات المحتملة".

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وأضاف: "نريد توحيد جميع الديمقراطيين من أجل مواجهة التهديد الشمولي".

وتابع أن "منافسه الرئيسي هو الرئيس الحالي المحافظ جاير بولسونارو".

واعتبر أن بولسونارو "يميل نحو أسلوب حكم سلطوي يهدد الحفاظ على المؤسسات الديمقراطية".

ووصف دا سيلفا خصمه بأنه "غير ضليع في الشؤون الاقتصادية"، مشيرا إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة في البلاد.

وأردف قوله: "حتى تخرج البرازيل من أزمتها، تحتاج لأن تصبح دولة طبيعية مرة أخرى".

المصدر: "تاس"