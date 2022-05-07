موقع عبري يكشف كيف ومتى قتلت إسرائيل كبار قادة المقاومة خلال حرب غزة الأخيرة

كشف موقع إخباري عبري يوم السبت عن كيفية استهداف الجيش الإسرائيلي كبار قادة المقاومة في قطاع غزة، إبان الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة عام 2021.

وذكر موقع "واللا" العبري تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال الجيش الإسرائيلي لكبار قادة "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة، خلال عملية "سيف القدس" في شهر مايو 2021.

وأوضح الموقع أن إسرائيل قامت في العاشر من شهر مايو الماضي بالهجوم على أنفاق حركة حماس في قطاع غزة، وقامت بقتل عدد كبير من قادة المقاومة، يزيد عددهم عن 18 عنصرا من الحركة، ما بين مقاتل ومهندس، حيث ادعت أنه تم "دفنهم" داخل النفق.

وأشار الموقع إلى أن هذه العناصر من حماس كانت تتواجد داخل نفق رئيسي به أكثر من مدخل ومخرج تحت المباني داخل قطاع غزة، على عمق يزيد على 25 مترا تحت الأرض.

وأوضح أنه تم فجر 11 مايو 2021 وخلال 4 دقائق فقط، تم تدمير النفق بمن فيه، مضيفا لقد "تم دفنهم".

وبحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، باستثناء القتلى من قيادات حماس، دمرت العملية 50٪ من الطاقة الإنتاجية للصواريخ.

وبين الموقع العبري أنه وخلال المناقشات الداخلية في مؤسسة الدفاع بعد "عملية جالوت" تم التأكيد على أنه سيكون من الصعب على حماس إعادة بناء قوتها العسكرية.

المصدر: موقع "واللا" العبري