"روس كوسموس" تعلن اعتقال بريطاني وبيلاروسية تسللا إلى مطار بايكونور الفضائي

أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري روغوزين عن اعتقال مواطنين بريطاني وبيلاروسية تسللا إلى مطار بايكونور الفضائي الذي تديره روسيا في كازاخستان.

وذكر روغوزين اليوم السبت على حسابه في تطبيق "تيليغرام": "في الساعة الـ18:10 جاء من مركز "يوجني" الفضائي في بايكونور تقرير عن اعتقال المواطن البريطاني ريتش بينجامين والمواطنة البيلاروسية ألينا زيلوبا في محيط منصة الإطلاق رقم 112 بمجمع "بوران" التابع للجانب الكازاخي".

وأشار مدير "روس كوسموس" إلى أن الموقوفين لا يزالان في إدارة الشؤون الداخلية في بايكونور حيث يجري التحقيق معهما "لتحديد العلاقة التي تربطهما في ممارستهما أنشطة غير قانونية".

يشار إلى أن المواقع الفضائية الروسية في كازاخستان تحظى بصفة استراتيجية، وتكرّس لها حماية أمنية وعسكرية روسية وكازاخية.

المصدر: RT