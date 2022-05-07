جمهوريتا دونباس تعلنان تعرض مدن وبلدات فيهما لقصف أوكراني

أعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك قصف قوات كييف عددا من المدن والبلدات في أراضيهما، ما خلف قتلى وجرحى بين المدنيين.

وصرح المتحدث باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك إيفان فيليبونينكو اليوم السبت بأن القوات الأوكرانية أطلقت خلال الساعات الـ24 الماضية 100 صاروخ "غراد" على قرية "زولوتويه-5"، ما أسفر عن مقتل امرأة من مواليد عام 1950 وإصابة ثلاثة مدنيين وإلحاق ضرر بـ20 منزلا ومدرسة ثانوية ومركز للأمراض النفسية.

بدورها، أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية قصفت حيي كيروفسكي وبيتروفسكي في مدينة دونيتسك، ما أسفر عن إصابة خمسة مدنيين على الأقل بينهم امرأة.

كما ذكرت الممثلية تعرض عدد من المدن والبلدات في الجمهورية للقصف، منها مدن غورلوفكا حيث أصيبت امرأة من مواليد عام 1969 ودوكوتشايفسك وياسينوفاتايا وقرية يلينوفكا، بالإضافة إلى قرية ياسنويه حيث أصيبت امرأة من مواليد عام 1955.

ووفقا لبيانات الممثلية قتل في أراضي جمهورية دونيتسك منذ بدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا 105 مدنيين منهم ثلاثة أطفال، وأصيب 464 آخرون منهم 39 طفلا.

المصدر: RT