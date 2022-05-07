واشنطن تبحث مع حلفائها الأوروبيين تشديد العقوبات ضد روسيا

بحثت ويندي شيرمان المساعد الأول لوزير الخارجية الأمريكي خطط تشديد العقوبات ضد روسيا، وذلك خلال اجتماع مع مسؤولين من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

وأشار موقع وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "نسق المشاركون خططا لفرض عقوبات إضافية وإجراءات أخرى لمحاسبة روسيا".

وتجدر الإشارة، إلى أنه "تمت أيضا مناقشة قضايا المساعدة العسكرية والإنسانية لأوكرانيا".

من جهته، قال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، إن "واشنطن لديها فرص لا تنضب لتسليم أسلحة ومساعدات عسكرية لأوكرانيا".

المصدر: RT