 
مباشر

واشنطن تبحث مع حلفائها الأوروبيين تشديد العقوبات ضد روسيا

أخبار العالم

واشنطن تبحث مع حلفائها الأوروبيين تشديد العقوبات ضد روسيا
AFP
مبنى وزارة الخارجية الأمريكية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/syuq

بحثت ويندي شيرمان المساعد الأول لوزير الخارجية الأمريكي خطط تشديد العقوبات ضد روسيا، وذلك خلال اجتماع مع مسؤولين من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

وأشار موقع وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "نسق المشاركون خططا لفرض عقوبات إضافية وإجراءات أخرى لمحاسبة روسيا".

وتجدر الإشارة، إلى أنه "تمت أيضا مناقشة قضايا المساعدة العسكرية والإنسانية لأوكرانيا".

من جهته، قال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، إن "واشنطن لديها فرص لا تنضب لتسليم أسلحة ومساعدات عسكرية لأوكرانيا".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا