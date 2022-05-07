مرتزق كرواتي محتجز: لم أكن أرغب بالمشاركة في القتال في أوكرانيا

أكد أحد المرتزقة الكرواتيين الذين قاتلوا إلى جانب كييف، أنهم أخبروه في أوكرانيا عن مشاركته في العمليات في دونباس باعتباره صراعا مناطقيا، أنها تنحصر في "الدفاع والمراقبة".

وقال في تصريح لمراسل RT الحربي رومان كوساريف، إنه "وقع عقد الخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية في مايو 2020".

وأضاف: "سبب الانضمام إلى القوات المسلحة لأوكرانيا هو أنهم أخبروني أنه بعد قضاء 3 سنوات من العقد، سأتمكن من الحصول على الجنسية الأوكرانية. كان هذا هدفي في ذلك الوقت.. كانت حرب المواقع تدور رحاها، وكنا جالسين في مواقعنا".

وتابع: "لقد قيل لنا إن مهمتنا هي الدفاع والمراقبة حصرا".

وأشار إلى أنه "أردت الحصول على الجنسية الأوكرانية، بسبب فتاة وقعت في حبها هنا، وأمها مريضة، ولم ترغب في مغادرة البلاد".

وأعرب الرجل عن أمله في أن يصدقوه وأن يفعلوا الشيء ذاته كما هو الحال مع أسرى الحرب الأوكرانيين، وقال: "أنا فقط أريد أن أعيش".

وأوضح: "أخبرونا أنه على الجانب الآخر معظمهم من المرتزقة والقوات المسلحة الروسية، وعندما تم القبض علي اكتشفت الحقيقة.. قال لي الناس إنهم مدنيون عاديون، أولئك الذين بدأوا في الدفاع عن منازلهم عندما اقترب الجيش الأوكراني".

وختم: "أخبروني أيضا عن إلهام الأيديولوجية النازية للجيش الأوكراني".

المصدر: RT