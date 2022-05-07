سفير كييف في ألمانيا: هذه صفعة في وجه الشعب الأوكراني

وصف السفير الأوكراني لدى ألمانيا أندريه ميلنيك، قرار شرطة برلين حظر رفع علم بلاده الرسمي خلال الفعاليات التذكارية يومي 8 و 9 مايو بأنه "صفعة في وجه الشعب الأوكراني".

وقال ميلنيك في مقابلة مع مجموعة RND الإعلامية: "لقد صدمنا من قيام شرطة برلين بحظر حمل الأعلام المرتبطة بأوكرانيا في 8 و 9 مايو. هذه صفعة على الوجه لأوكرانيا وشعبها".

في وقت سابق، نشرت شرطة برلين رسالة باللغات الألمانية والروسية والأوكرانية حول قواعد السلوك في المدينة خلال الأحداث التذكارية يومي 8 و 9 مايو.

إقرأ المزيد

ووفقا لها يمنع في مناطق النصب التذكارية العسكرية في هذين اليومين، حمل الأعلام الروسية أو الأوكرانية، وشرائط القديس غيورغي، وصور الحروف اللاتينية V و Z، وارتداء الزي العسكري، وترديد الأناشيد العسكرية. ويستثنى من كل ذلك الوفود الدبلوماسية وقدامى المحاربين.

المصدر: نوفوستي