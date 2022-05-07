 
مباشر

سفير كييف في ألمانيا: هذه صفعة في وجه الشعب الأوكراني

أخبار العالم

سفير كييف في ألمانيا: هذه صفعة في وجه الشعب الأوكراني
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sytd

وصف السفير الأوكراني لدى ألمانيا أندريه ميلنيك، قرار شرطة برلين حظر رفع علم بلاده الرسمي خلال الفعاليات التذكارية يومي 8 و 9 مايو بأنه "صفعة في وجه الشعب الأوكراني".

وقال ميلنيك في مقابلة مع مجموعة RND الإعلامية: "لقد صدمنا من قيام شرطة برلين بحظر حمل الأعلام المرتبطة بأوكرانيا في 8 و 9 مايو. هذه صفعة على الوجه لأوكرانيا وشعبها".

في وقت سابق، نشرت شرطة برلين رسالة باللغات الألمانية والروسية والأوكرانية حول قواعد السلوك في المدينة خلال الأحداث التذكارية يومي 8 و 9 مايو.

إقرأ المزيد
دبلوماسية
دبلوماسية "النقانق" على طريق الابتزاز الأوكراني لأوروبا

 ووفقا لها يمنع في مناطق النصب التذكارية العسكرية في هذين اليومين، حمل الأعلام الروسية أو الأوكرانية، وشرائط القديس غيورغي، وصور الحروف اللاتينية V و Z، وارتداء الزي العسكري، وترديد الأناشيد العسكرية. ويستثنى من كل ذلك الوفود الدبلوماسية وقدامى المحاربين.

المصدر: نوفوستي

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا