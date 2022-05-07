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أذربيجان تنفي وجود مختبرات بيولوجية أجنبية في أراضيها

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أذربيجان تنفي وجود مختبرات بيولوجية أجنبية في أراضيها
Gettyimages.ru
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قالت هيئة أمن الدولة في أذربيجان، إنه لا توجد مختبرات بيولوجية أو مراكز علمية تمولها دول ثالثة في البلاد تمارس البحوث والدراسات في مجال السلاح البيولوجي.

وأضافت المخابرات الأذربيجانية في بيانها: "في الآونة الأخيرة، صدرت عن ممثلي روسيا الاتحادية مرات عديدة، بما في ذلك خلال الفعاليات الدولية، بعض الأفكار حول وجود مراكز للبحوث في مجال الأسلحة البيولوجية تمولها دول ثالثة على أراضي أذربيجان. في هذا الصدد، نعلن أنه لم توجد مثل هذه المختبرات أبدا في أراضي الجمهورية، ولم يتم إجراء أي دراسات يمكن أن تضر بصحة مواطني أذربيجان أو الدول المجاورة".

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وأشار البيان إلى أن الجانب الأذربيجاني مستعد للتعاون، إذا تم تقديم حقائق محددة حول عمل هذه المختبرات في الجمهورية.

وقال البيان: "انطلاقا من منطق علاقات الشراكة، نعلن استعدادنا للتحقيق في وقائع محددة، إذا قدمها الجانب الروسي".

المصدر: تاس

 

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