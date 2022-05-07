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اكتشاف 95 حالة مصابة بالتهاب الكبد مجهولة المنشأ في 15 دولة بالاتحاد الأوروبي

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اكتشاف 95 حالة مصابة بالتهاب الكبد مجهولة المنشأ في 15 دولة بالاتحاد الأوروبي
Sputnik
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قال موقع Euractiv نقلا عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC)، إنه تم تسجيل حوالي 95 حالة إصابة بالتهاب الكبد مجهولة المنشأ في 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الموقع: "مع حلول 5 مايو، تم الإبلاغ عما يقرب من 95 حالة من حالات التهاب الكبد الحاد مجهولة المنشأ لدى الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أقل، في 15 دولة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية".

تم تسجيل معظم الحالات في إيطاليا وإسبانيا - 35 و 22 على التوالي. وفي كل من هولندا والدنمارك ست حالات، بينما يوجد في إيرلندا أقل من خمس حالات. في البرتغال ورومانيا، بلغ عدد الحالات أربع حالات لكل منهما، وفي بلجيكا، ثلاث حالات. تم تسجيل حالتين في كل من النمسا وقبرص وفرنسا والنرويج. وفي ألمانيا وبولندا وسلوفينيا، تم اكتشاف حالة واحدة.

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في وقت سابق، أبلغت منظمة الصحة العالمية عما يقرب من 230 حالة من حالات التهاب الكبد الحاد مجهولة المنشأ في أكثر من عشرين دولة.

المصدر: نوفوستي

 

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