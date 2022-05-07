تركيا: تحييد 73 من "حزب العمال الكردستاني" ومقتل 10 جنود أتراك منذ انطلاق عملية "المخلب- القفل"

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن جيش بلاده حيد 73 من عناصر "حزب العمال الكردستاني" (بي كا كا) لغاية الآن في عملية "المخلب- القفل" الجارية ضد معاقل التنظيم شمالي العراق.

وأضاف أكار في تصريح للصحفيين خلال زيارته برفقة قادة عسكريين إلى مقر قيادة القوات البحرية في ولاية مرسين جنوبي البلاد: "القوات التركية تلاحق الإرهابيين في ظل ظروف جوية قاسية، وتواصل اقتحام مخابئهم".

إقرأ المزيد

وأضاف أكار أن القوات التركية دمرت 102 مغارة ومخبأ "للإرهابيين"، كما دمرت 524 عبوة ناسفة مصنوعة يدويا.

ولفت إلى أن 10 جنود من القوات التركية قتلوا لغاية الآن خلال العملية العسكرية.

وبين أن عملية "المخلب القفل"​​​​​​ تجري بنجاح وفقا للخطة المرسومة لها.

وفي 18 أبريل الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم "بي كا كا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

المصدر: الأناضول