وزير دفاع اليابان: كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجارب نووية هذا الشهر

قال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي، اليوم السبت، إن كوريا الشمالية تستعد على ما يبدو لاختبار أسلحة نووية في مايو الجاري.

ونقلت وسائل إعلام غربية عنه القول: "أعتقد أن كوريا الشمالية، تستعد لتنفيذ تجارب نووية هذا الشهر".

وأشار الوزير الياباني، إلى أن بلاده، مثل الولايات المتحدة، ترى أن مثل هذه الاختبارات ممكنة في المستقبل القريب.

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بالإضافة إلى ذلك، تطرق الوزير الياباني إلى موضوع التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية في وقت سابق اليوم السبت.

وأشار نوبو كيشي، إلى أنه وفقا للمعلومات المتوفرة لدى بلاده، حلق الصاروخ الكوري الشمالي حوالي 600 كيلومتر ووصل إلى ارتفاع 50 كيلومترا في الجو.

المصدر: إنترفاكس