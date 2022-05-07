دونيتسك: إدارة مدينة بوباسنايا تحت سيطرة الجيش الروسي وقواتنا

قال روديون ميروشنيك سفير جمهورية دونيتسك الشعبية، إن قوات الجمهورية تمكنت بالتعاون مع الجيش الروسي من فرض سيطرتها على مبنى إدارة مدينة بوباسنايا.

وأضاف السفير: "وقع مبنى إدارة مدينة بوباسنا بالفعل تحت سيطرة القوات الشعبية التابعة لجمهوريتنا والقوات المتحالفة. وقد استمرت المعارك الشرسة في المدينة منذ أكثر من شهرين. ويتم طرد العدو مترا بعد متر من أقوى منطقة محصنة تحولت لها مدينة بوباسنايا".

تقع مدينة بوباسنايا في الجزء الغربي من الجمهورية، وتمر عبرها الطرق المؤدية إلى أرتيومفسك وكراسنوارميسك، وكذلك إلى ليسيتشانسك وسفيتلودارسك.

المصدر: نوفوستي