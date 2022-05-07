المندوبة الأمريكية: ليس لدينا إمكانية حاليا لحرمان روسيا من العضوية الدائمة بمجلس الأمن الدولي

قالت المندوبة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن إدارة الرئيس جو بايدن لا ترى حاليا وجود إمكانية لحرمان روسيا من العضوية الدائمة بمجلس الأمن الدولي.

وأضافت في مقابلة مع صحفيين من قناة "بي بي سي" التلفزيونية الأمريكية، نشرت يوم الجمعة: "إنني أدرك تماما وأفهم وجهة نظر رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، بأن مجلس الأمن الدولي، في رأيه، تصرف ببطء. وأعلم كذلك بطلب كييف، بخصوص إعادة النظر في وضع روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، لكن روسيا عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، ولا أرى احتمال أن يتغير هذا الأمر بأي شكل من الأشكال الآن. لكننا سنواصل محاولة عزل روسيا".

إقرأ المزيد

المصدر: تاس