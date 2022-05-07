بالفيديو.. "بانتسير-اس1" روسية تسقط "بيرقدار" في سماء أوكرانيا

نشرت الدفاع الروسية مشاهد لعمل أنظمة الصواريخ والمدافع ذاتية الدفع المضادة للطائرات "بانتسير-اس1" خلال العملية العسكرية بأوكرانيا، تضمنت قيامها بتدمير مسيرة تابعة للجيش الأوكراني.

وأوضح قائد البطارية فلاديمير للصحفيين أن أنظمة "بانتسير-إس1" توفر حماية لوحدات القوات المسلحة الروسية المشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا، من وسائل الهجوم الجوي، مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ وقذائف راجمات الصواريخ.

وأثناء مناوبة قتالية، اكتشف طاقم "بانتسير-إي1" هدفا جويا تم تحديده على أنه طائرة مسيرة هجومية من طراز Bayraktar TB2 تابعة للقوات الأوكرانية، وبعد تتبع الهدف قام طاقم "بانتسير-إي1" بتدميره.

المصدر: RT