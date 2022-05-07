 
مباشر

بالفيديو.. "بانتسير-اس1" روسية تسقط "بيرقدار" في سماء أوكرانيا

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/syrg

نشرت الدفاع الروسية مشاهد لعمل أنظمة الصواريخ والمدافع ذاتية الدفع المضادة للطائرات "بانتسير-اس1" خلال العملية العسكرية بأوكرانيا، تضمنت قيامها بتدمير مسيرة تابعة للجيش الأوكراني.

وأوضح قائد البطارية فلاديمير للصحفيين أن أنظمة "بانتسير-إس1" توفر حماية لوحدات القوات المسلحة الروسية المشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا، من وسائل الهجوم الجوي، مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ وقذائف راجمات الصواريخ.

وأثناء مناوبة قتالية، اكتشف طاقم "بانتسير-إي1" هدفا جويا تم تحديده على أنه طائرة مسيرة هجومية من طراز Bayraktar TB2 تابعة للقوات الأوكرانية، وبعد تتبع الهدف قام طاقم "بانتسير-إي1" بتدميره.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا