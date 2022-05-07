مرجع ديني في إيران: لا تثيروا حساسية الجانب السعودي!

اعتبر المرجع الديني الإيراني، آية الله مكارم شيرازي، أن سبب الوضع الحالي في العلاقات الإيرانية السعودية يعود إلى "أخطاء ارتكبت في الماضي".

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وقال آية الله مكارم شيرازي: "علينا استغلال موسم الحج لتحويل سوء الظن إلى حسن ظن وتفاؤل".

وأضاف: "أعمال الحج تعتبر طقوسا دينية، لكنها مسألة سياسية بشكل غير مباشر، وإن لم يتم الاعتراف بذلك"، لافتا إلى أنه "لا ينبغي إثارة حساسية الجانب السعودي عند ممارسة أعمال الحج الدينية - السياسية".

المصدر: "انتخاب"