 
مباشر

مرجع ديني في إيران: لا تثيروا حساسية الجانب السعودي!

أخبار العالم

مرجع ديني في إيران: لا تثيروا حساسية الجانب السعودي!
Globallookpress
علما إيران والسعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/syr6

اعتبر المرجع الديني الإيراني، آية الله مكارم شيرازي، أن سبب الوضع الحالي في العلاقات الإيرانية السعودية يعود إلى "أخطاء ارتكبت في الماضي".

إقرأ المزيد
إيران تعلن عدد حجاجها إلى السعودية هذا العام
إيران تعلن عدد حجاجها إلى السعودية هذا العام

وقال آية الله مكارم شيرازي: "علينا استغلال موسم الحج لتحويل سوء الظن إلى حسن ظن وتفاؤل".

وأضاف: "أعمال الحج تعتبر طقوسا دينية، لكنها مسألة سياسية بشكل غير مباشر، وإن لم يتم الاعتراف بذلك"، لافتا إلى أنه "لا ينبغي إثارة حساسية الجانب السعودي عند ممارسة أعمال الحج الدينية - السياسية".

المصدر: "انتخاب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا