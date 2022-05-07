لحظة بلحظة.. اليوم الـ73 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

دخلت العملية العسكرية الخاصة التي يخوضها الجيش الروسي في أوكرانيا، يومها الـ73، مع استمرار القوات الروسية في ضرب المرافق العسكرية الأوكرانية وتنفيذ عمليات لتحرير أراضي دونباس.

ميدانيا

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