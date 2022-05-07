كوبا.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار فندق هافانا إلى 18 قتيلا

أسفر الانفجار الذي تسبب بتدمير جزء من فندق "ساراتوغا" وسط العاصمة الكوبية هافانا عن مقتل 18 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من خمسين آخرين وفق حصيلة رسمية جديدة.

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وقال خوليو غيرا المسؤول عن الخدمات الاستشفائية في وزارة الصحة، خلال مؤتمر صحفي، "حتى الآن هناك 74 جريحا توفي منهم 18 للأسف".

ورجحت مصادر إعلامية أن "الانفجار نتج عن تسرب للغاز"، بحسب أولى المعطيات.

وأشارت الرئاسة إلى أن عمليات البحث والإسعاف مستمرة في الفندق حيث يمكن أن يكون آخرون عالقين تحت الأنقاض.

والفندق 5 نجوم يضم 96 غرفة ويقع في هافانا القديمة، كما ويضم أيضا حانتين ومطعمين ومسبحا فوق السطح.

المصدر: وكالات