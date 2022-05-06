واشنطن ترصد 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات تكشف مجموعة قراصنة "كونتي"

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس استعداد واشنطن لدفع 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات تقود لتحديد الأفراد الأساسيين في مجموعة قراصنة "كونتي".

وأشار في بيان له: "الخارجية الأمريكية تعرض مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات من شأنها أن تسمح بتحديد هوية أو مكان أي شخص مسؤول عن كونتي، وكذلك ما يصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات تسمح باحتجاز أشخاص مرتبطين بهذه المجموعة الدولية في أي بلد كانوا".

ووفقا للمعلومات الأمريكية، "تستخدم المجموعة فيروسات برامج الفدية، والتي يزعم أنها مسؤولة عن مئات حالات الابتزاز خلال العامين الماضيين".

من جهته، أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، إلى أن "أعضاء المجموعة تمكنوا من يناير 2022، من تلقي ما مجموعه أكثر من 150 مليون دولار من المدفوعات الجنائية".

بدورها، أعلنت سلطات كوستاريكا تعرضها لهجوم إلكتروني من قبل "كونتي"، الأمر الذي "أعاق بشكل خطير التجارة الدولية للبلاد".

المصدر: "تاس"