بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل ذخائر وأجهزة رادار

أعلن الرئيس الأمريكي جو بادين عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل الذخائر وأجهزة الرادار وغيرها.

وقال بايدن في بيان له، يوم الجمعة: "أعلن عن حزمة جديدة من المساعدة الأمنية التي ستوفر لأوكرانيا ذخائر إضافية للمدفعية، ورادارات وغيرها من المعدات".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قدمت "حجما تاريخيا من الدعم الأمني لأوكرانيا بسرعة عالية وترسل الأسلحة والمعدات التي صادق عليها الكونغرس مباشرة إلى الخطوط الأمامية للحرية في أوكرانيا".

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وأضاف أن إدارته قد "استنفدت تقريبا التمويل الذي يمكن استخدامه لإرسال المساعدات الأمنية إلى أوكرانيا ضمن الصلاحيات الممنوحة لصرف الأموال"، مشيرا إلى أن الدعم الأمريكي يجب أن يستمر دون انقطاع "لنجاح أوكرانيا في المرحلة المقبلة من الحرب".

وأكد أنه "على الكونغرس أن يوفر بسرعة التمويل المطلوب لتعزيز قوة أوكرانيا في الميدان ووراء طاولة المفاوضات".

المصدر: RT