إسبانيا.. قتيلان و18 جريحا بانفجار في مبنى سكني بمدريد

قتل شخصان وأصيب ما لا يقل عن 18 آخرين، إثر انفجار هز بناية سكنية من أربعة طوابق وسط العاصمة مدريد.

وأظهر تسجيل مصور نشرته بلدية مدريد مسعفين طبيين يعالجون الجرحى في موقع الحادث بحي سالامانكا الراقي، حيث طوقت الشرطة وعناصر الإطفاء الشوارع المليئة بالزجاج والحطام.

ونقل 4 من الجرحى إلى مستشفى، بينهم شخص في حالة خطرة، وذلك بعدما أدى الانفجار إلى تصاعد أعمدة دخان في أجواء المنطقة.

وقال رئيس بلدية مدريد، خوسيه لويس مارتينيز ألميدا، لشبكة محلية، إنه من السابق لأوانه معرفة أسباب الانفجار، وذلك ردا على سؤال حول تقارير تفيد بأن تسربا للغاز تسبب به، وأضاف أن "ما هو معروف هو أن بعض الأعمال كانت تجري في البناية، وقال جيران إن انفجارا قويا وقع".

المصدر: "أسوشيتد برس"