ألمانيا تسحب دعوى رفعتها ضد إيطاليا أمام محكمة العدل الدولية

سحبت ألمانيا دعوى تقدمت بها أمام محكمة العدل الدولية مؤخرا لمقاضاة إيطاليا على قبولها دعوات رفعت أمام محاكمها ضد ألمانيا، بما ينتقص من الحصانة الألمانية ضد القضاء الأجنبي.

وقالت المحكمة في بيانها أن ألمانيا قرّرت سحب دعواها بعد "إدخال عناصر جديدة على التشريع الإيطالي" والتواصل بين البلدين.

واتهمت ألمانيا روما بالسماح باتخاذ إجراءات قضائية للاستحصال من برلين على تعويضات لضحايا جرائم الحقبة النازية.

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وتقدمت ألمانيا في 29 أبريل الماضي بشكوى أمام المحكمة ضد إيطاليا اتّهمت فيها روما بعدم احترام حصانتها من الولاية القضائية بصفتها دولة ذات سيادة.

وكانت ألمانيا لجأت في 23 ديسمبر 2007 إلى محكمة العدل الدولية بعد مواجهتها لسنوات عددا من الدعاوى أمام محاكم إيطالية لجأت إليها عائلات ضحايا جرائم النازية.

ورأت المحكمة في 2012 أن إيطاليا قصرت في تنفيذ واجباتها بقبولها دعاوى قضائية يطالب أصحابها بتعويضات من برلين لضحايا الجرائم النازية.

وتقول برلين إنه على الرغم من هذا الحكم، شهدت المحاكم الإيطالية "منذ 2012 عددا كبيرا من الدعاوى الجديدة ضد ألمانيا، في انتهاك لحصانة برلين القضائية".

المصدر: "أ ف ب"