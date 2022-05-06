"البنتاغون": قرار استخدام المعلومات الاستخباراتية الأمريكية يعود لكييف

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، جون كيربي، أن السلطات الأوكرانية هي من تقرر بنفسها كيفية استخدام المعلومات الاستخباراتية الواردة إليها من الولايات المتحدة.

وقال: "نحن نزودهم بما نعتقد أنها معلومات ذات صلة وفي الوقت المناسب عن الوحدات الروسية التي ستسمح للقوات الأوكرانية بتنظيم وحشد دفاعها عن النفس بأفضل ما لديها".

وأضاف: "المعلومات الاستخباراية التي نقدمها مشروعة وقانونية ومحدودة".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن تفرض أي قيود على استخدام المعلومات المختلفة عند نقلها إلى كييف، أجاب: "أفضل عدم الخوض في التفاصيل حول مدى وجود هذه القيود".

وأشار كيربي إلى أن "دولا أخرى تنقل أيضا معلومات استخباراتية إلى كييف، بالإضافة إلى أن السلطات الأوكرانية تتلقى معلومات من أجهزة استخباراتها الخاصة".

وتابع: "هم يشكلون فسيفساء.. يجمعون المعلومات التي يتلقونها من مصادر مختلفة ويتخذون قراراتهم بما يجب أن يفعلوه بها".

وقال: "لا يتم إخبارنا عن عملياتهم اليومية، ولا نتوقع ذلك، فهم في حالة عمل نشط... لا نطلب منهم إخبارنا كيف سيستخدمون هذه المعلومات، ومتى وأين".

المصدر: "تاس"