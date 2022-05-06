استعار حريق ضخم في نيو مكسيكو الأمريكية بعد شهر من محاولات إخماده

يواصل الدفاع المدني الأمريكي محاولاته لاحتواء حريق ضخم مستمر منذ أكثر من شهر في ولاية نيو مكسيكو، ويثير مخاوف اتساعه مع اقتراب الصيف وموسم الجفاف في غرب الولايات المتحدة.

وأتى حريق هرميتس على نحو 680 كيلومترا مربعا في الطرف الجنوبي من جبال الروكي، ودمر حوالي 170 عقارا وأجبر على إخلاء ما يقرب من 16 ألف منزل، ولم يتم احتواء سوى 20 بالمئة منه.

وقالت حاكمة ولاية نيو مكسيكو ميشيل لوجان غريشام في تصريح صحافي الجمعة "هذا حريق تاريخي... هذه مرحلة حرجة من الحريق".

وأضافت "هناك ارتفاع في درجات الحرارة ورياح شديدة. هذه أسوأ ظروف ممكنة خلال أي حريق".

واندلع الحريق في 6 أبريل عندما خرجت عن السيطرة نيران أشعلتها السلطات بهدف إزالة الغطاء النباتي الزائد في منطقة خاضعة للرقابة.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية في عاصمة الولاية ألباكيركي من حدوث عاصفة وجفاف خلال عطلة نهاية الأسبوع "ستزيد وضعنا سوءا".

من جانبه، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الأسبوع وقوع كارثة كبرى في نيو مكسيكو، وإنفاق موارد فدرالية شملت مساعدات مالية للمتضررين.

المصدر: أ ف ب