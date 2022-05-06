أفغانستان.. عشرات القتلى والجرحى وخسائر فادحة بالممتلكات جراء الفيضانات (فيديو)

أعلنت وزارة إدارة الكوارث الطبيعية في أفغانستان يوم الجمعة أن ما لا يقل عن 29 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 40 آخرون، جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت أنحاء مختلفة بالبلاد.

وقال المدير المالي والإداري للوزارة غلام ناصري في تصريح صحفي نقلته قناة "طلوع نيوز" إن التقارير الأولية من 12 محافظة تشير إلى أن الأمطار والسيول تسببت في مقتل 29 وإصابة 40 آخرين.

وأكد ناصري أن الفيضانات دمرت 500 منزل، وألحقت أضرارا بألفين غيرهم.

كما تسببت السيول في إتلاف آلاف الأفدنة من المحاصيل ونفوق المئات من رؤوس الماشية.

المصدر: وكالات