أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف، أن النازيين في خاركوف جمعوا سكان مناطق ينشطون فيها واستخدموهم "دروعا بشرية" في مواجهة الجيش الروسي.

وقال: "اليوم، في منطقة خاركوف وبالتحديد في قرية تسيركوني، قام النازيزن وتحت تهديد العنف الجسدي بجمع السكان ونقلهم إلى جنوبي قرية بورشيفا، حيث تتحصن التشكيلات النازية بالمدنيين دروعا بشرية".

وأضاف: "تقدموا نحو خط التماس في اتجاه القوات الروسية مما دفعها إلى فتح النار باتجاههم".

وتابع: "نتيجة لإطلاق النار، تمت هزيمة المسلحين، والقضاء على قسم منهم فيما فر الباقون ولم يصب المدنيون".

وأوضح أن "مثل هذه الممارسات التي يقوم بها المسلحون مستنسخة تماما عن تكتيكات النازيين خلال الحرب العالمية الثانية وتشهد مرة أخرى على الموقف اللاإنساني لنظام كييف تجاه شعبه وتجاهله التام لقواعد الأخلاق والقانون الإنساني الدولي".

المصدر: "تاس" + وزارة الدفاع الروسية