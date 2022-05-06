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بريطانيا.. حرمان امرأة من القيادة بعدما حاولت بسيارتها إبعاد متظاهرين كانوا يغلقون الطريق (فيديو)

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بريطانيا.. حرمان امرأة من القيادة بعدما حاولت بسيارتها إبعاد متظاهرين كانوا يغلقون الطريق (فيديو)
Gettyimages.ru
بريطانيا.. منع امرأة من القيادة لمحاولتها إبعاد متظاهرين كانوا يغلقون الطريق
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حرمت امرأة بريطانية من القيادة لمدة عام كامل بعد أن استخدمت سيارتها لمحاولة إبعاد متظاهرين كانوا يغلقون الطريق أمامها.

واعترفت شيرين سبيد، 35 عاما، بالذنب في تهمة القيادة الخطرة عندما مثلت أمام محكمة ساوثيند في أكتوبر.

وكانت المرأة تقود سيارة رينج روفر عندما صادفت اعتصاما بالقرب من الطريق السريع M25 في 13 أكتوبر في حوالي الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش.

وأثناء النطق بالحكم في محكمة الصلح في باسيلدون، تم تسليمها أيضا أمرا مجتمعيا بدفع 240 جنيها إسترلينيا.

وقالت المدعية أشلي بيتشي إن سبيد نزلت من سيارتها و"احتجت" مع ثلاثة متظاهرين كانوا جالسين على الجانب الآخر من الطريق في مشهد تم تصويره.

وفي مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن سماعها وهي تقول: "لا يهمني ما هي المشكلة.. ابني يحتاج إلى الذهاب إلى المدرسة اليوم، لذا ابتعد عن الطريق ودعني أحضر ابني إلى المدرسة".

المصدر: وسائل إعلام بريطانية

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