مقتل 11 جنديا في بوركينا فاسو بهجومين إرهابيين

أعلن جيش بوركينا فاسو مقتل 11 من عناصر قوات الأمن وإصابة 9 آخرين بهجومين منفصلين شنهما مسلحون مرتبطون بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين شمالي البلاد.

وأضاف الجيش في بيان أن هجوما استهدف أحد معسكراته قرب بلدة سول بإقليم لوروم، وآخر استهدف وحدة استجابة خاصة من قوات الأمن في إقليم سانماتنغا.

وقال البيان إن الجيش قتل 20 مهاجما وصادر ودمر أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال.

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يأتي ذلك في أعقاب هجمات سابقة قبل أقل من أسبوعين قتل فيها 15 شخصا، بينهم تسعة من قوات الأمن في منطقة الساحل في بوركينا فاسو.

ويتصاعد عنف المتطرفين المرتبطين بتنظيمي "القاعدة"، و"داعش"، في بوركينا فاسو بغرب إفريقيا، خاصة منذ الإطاحة برئيس بوركينا فاسو المنتخب، روش مارك كريستيان كابوري، في يناير الماضي، ما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص ونزوح نحو مليوني شخص داخليا.

المصدر: "أسوشيتد برس"