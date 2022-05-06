موسكو: بريطانيا اتخذت قرارها النهائي وأطلقت مواجهة مفتوحة مع روسيا

أشارت الخارجية الروسية في أعقاب استدعائها سفيرة لندن ديبورا برونرت، إلى أن "بريطانيا اتخذت قرارها النهائي وأطلقت مواجهة مفتوحة مع روسيا وأن موسكو سترد بحزم وقسوة" على ممارسات لندن.

وورد في بيان الوزارة أن "موسكو ستواصل الرد بقسوة وحزم على جميع العقوبات التي فرضتها لندن وسترد حسب الأعراف الدولية".

واستدعت الخارجية الروسية اليوم السفيرة البريطانية حيث وسلمتها مذكرة احتجاج شديدة اللجهة على تبني لندن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.

وأضاف البيان: "أبلغت الخارجية الروسية السفيرة البريطانية بأن استمرار هذا الخط المدمر سيؤدي إلى تدمير العلاقات الثنائية بشكل نهائي".

وذكرت مصادر مطلعة أن السفيرة البريطانية غادرت مبنى الوزارة دون أن توضح سبب الزيارة، حيث قضت حوالي 30-40 دقيقة في المبنى.

المصدر: "تاس" + "نوفوستي"