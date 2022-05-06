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إسبانيا.. القبض على جزائريين يلقيان المخدرات للسجناء عبر أسوار مركز احتجازهم

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إسبانيا.. القبض على جزائريين يلقيان المخدرات للسجناء عبر أسوار مركز احتجازهم
Gettyimages.ru
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ألقت الشرطة الإسبانية القبض على شابين من أصل جزائري في فالنسيا، كانا يلقيان المخدرات للسجناء عبر الأسوار في مركز اعتقال الأجانب (CIE).

وحسب الشرطة، لاحظ جهاز الأمن التابع لـCIE، المشتبه بهما بالقرب من المركز بعد ظهر يوم الثلاثاء 3 مايو، وكان أحدهم يقوم بالمراقبة بينما ألقى آخر فوق أسوار السجن طردا.

وبعد تحقق ضباط الشرطة المسؤولين عن الأمن في CIE، للكاميرات الأمنية، تبين أن شخصا ما قد ألقى طردا من الخارج إلى الفناء.

وبعد تفتيش السجناء، تبين أن أحدهم قد احتفظ بطرد في سرواله. وعثر في الطرد على الحشيش بوزن 10.42 جرام، فضلا عن 28 كبسولة مخدرة بداخله.

وألقت الشرطة القبض على الرجلين بتهمة ارتكاب جريمة تهريب مخدرات. وقد مثل المعتقلون ولهم سجلات لدى الشرطة أمام المحكمة.

المصدر: "هسبريس"

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