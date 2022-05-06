بيسكوف يكذب مزاعم سرقة روسيا للحبوب من أوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الأنباء التي تحدثت عن قيام الجانب الروسي بالاستيلاء على الحبوب من أوكرانيا، كاذبة ومزيفة الطابع.

وأضاف ممثل الكرملين القول اليوم، ردا على طلب من الصحفيين للتعليق على بيان للأمم المتحدة يفيد بأن الجانب الروسي يسرق الحبوب من أوكرانيا وينقلها على متن شاحنات: "لا، ليس لدينا معلومات حول ذلك، يبدو أنها مزيفة، بل حتى مزورة".

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وتابع بيسكوف: "لا أعرف بالضبط من قال هذا الكلام في الأمم المتحدة، لكن من الواضح أنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء التحقق من هذه المعلومات".

المصدر: تاس