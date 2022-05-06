السفير الأوكراني في برلين يرفض الاعتذار عن تصريحات مسيئة لشولتس

لم يبد السفير الأوكراني في برلين أندريه ميلنيك أدنى رغبة في الاعتذار عن تصريحاته المهينة للمستشار الألماني أولاف شولتس.

وقال ميلنيك في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإذاعية صباح اليوم الجمعة: "لا يتعلق الأمر بالاعتذار، بل بانتهاج سياسة صحيحة في هذه الأيام.. الأمر لا يتعلق بما إذا كنت تشعر بالإهانة أم لا، إنما يتعلق بما إذا كنت ستساعدنا في عدم الخسارة في هذه الحرب وإنقاذ الأرواح".

وذكر ميلنيك أنه تم الآن حل المشكلة العالقة من خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين الألماني فرانك-فالتر شتاينماير والأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمس الخميس.

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وكان ميلنيك أعرب مرارا عن عدم رضاه عن سياسة السلطات الألمانية فيما يتعلق بحجم المساعدة العسكرية والمالية التي تقدمها برلين إلى كييف.

وانتقد السفير بشدة إحجام شولتس عن زيارة بلاده، عندما أوضح المستشار الألماني أن ما أعاق الزيارة هو رفض السلطات الأوكرانية في أبريل استقبال شتاينماير على أراضيها، بزعم اتباعه سياسة موالية لروسيا عندما كان يشغل منصب وزير خارجية ألمانيا في السابق.

ووصف السفير الأوكراني شولتس بأنه "نقانق كبد عابسة"، في إشارة إلى شعور المستشار الألماني بالاستياء من معاملة كييف لشتاينماير، وتعرض ميلنيك لانتقادات شديدة بسبب ذلك في ألمانيا.

في 5 مايو، جرت محادثة هاتفية بيم شتاينماير وزيلينسكي استغرقت 45 دقيقة، ووصفها الزعيمان بأنها "مهمة جدا وجيدة جدا". وقالت الرئاسة الألمانية في بيان لها إنه "تم تبديد الارتباك الذي حصل في الماضي"، وإن الرئيسين اتفقا على البقاء على تواصل وثيق"، كما دعا زيلينسكي نظيره الألماني وشولتس لزيارة كييف.

المصدر: "تاس" + د ب أ