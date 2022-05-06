الكرملين يعد بالدفاع عن سابيغا عبر القنوات الدبلوماسية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه لن يعلق على قرار المحكمة البيلاروسية في قضية الفتاة الروسية صوفيا سابيغا، ووعد بأن روسيا ستدافع عنها عبر قنوات دبلوماسية.

وأضاف بيسكوف القول: "إنها مواطنة روسية، لذلك على أي حال، من خلال الدبلوماسيين الروس، وعبر القنوات الأخرى، سنواصل الدفاع عن مصالحها المشروعة".

بدأت عملية محاكمة سابيغا في 28 مارس في غرودنو في بيلاروس، وجرت المداولات وفق نظام مغلق لأن مواد القضية تحتوي على بيانات شخصية لضباط أمنيين وقضاة ومسؤولين وأفراد عائلاتهم.

وذكرت النيابة العامة البيلاروسية، أنه تم توجيه التهم ضد هذه الفتاة الروسية بموجب سبع مواد من القانون الجنائي المحلي، بما في ذلك التحريض على الكراهية الاجتماعية، وجمع بشكل غير مشروع معلومات عن الحياة الخاصة والبيانات الشخصية لبعض المسؤولين ورجال الأمن والشخصيات المعروفة، ومن ثم نشر هذه المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي.

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ويشار إلى أن محكمة غرودنو الإقليمية حكمت اليوم الجمعة على الروسية صوفيا سابيغا، بالسجن ستة أعوام.

المصدر: نوفوستي