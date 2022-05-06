موسكو: سنفي بالتزاماتنا بشأن الإمدادات الغذائية

أكدت الخارجية الروسية اليوم الجمعة أن روسيا ورغم العقوبات المفروضة عليها، ستفي بالتزاماتها المتعلقة بإمدادات المواد الغذائية والأسمدة إلى السوق العالمية.

وقال أليكسي زايتسيف نائب مدير دائرة الإعلام في الخارجية الروسية إن الغرب يحاول اتهام روسيا بالتسبب في أزمة غذاء في العالم مدعيا أن هذه الأزمة تعود جذورها الأساسية إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأكد زايتسيف أن موسكو "لن تتجنب مناقشة موضوعية لمسألة الأمن الغذائي"، وأضاف أن لأزمة التي تشهدها بالفعل السوق العالمية للسلع الزراعية، "أسبابها أعمق بكثير مما تبدو للوهلة الأولى، فهي مرتبطة، أولا وقبل كل شيء، بحسابات خاطئة وأخطاء منهجية متراكمة في السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية وسياسات الطاقة للدول الغربية".

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وتابع: "لذلك من غير الواضح لماذا يحاولون تحميل روسيا وحدها المسؤولية الكاملة عن عواقب هذه الأزمة".

وشدد المسؤول على أن روسيا، رغم العقوبات المفروضة عليها، تظل مشاركا مسؤولا في السوق العالمية وستفي بالتزاماتها بموجب العقود المتعلقة بتوريد المنتجات الزراعية والأسمدة، التي قال "إننا ندرك جيدا أهميتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعديد من أصدقائنا وشركائنا، وتحقيق مؤشرات الأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة".

المصدر: "تاس"