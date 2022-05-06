زعيم حزب العمال البريطاني: نتائج الانتخابات رسالة إلى جونسون

قال زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، إن الانتصارات التي حققها حزبه في الانتخابات المحلية، تعني أن الحزب "عاد إلى المسار الصحيح".

وفي تصريح من مدينة بارنيت التي فاز بها حزبه، كان في استقبال ستارمر حشد من المشجعين، وقال الأخير إن النتائج "بعثت برسالة إلى رئيس الوزراء (بوريس جونسون) مفادها أن بريطانيا تستحق الأفضل، وتمثل "نقطة تحول هائلة" بالنسبة لليسار.

Sir Keir Starmer says Labour's victories mean the party is "back on track" for the next General Election and the results are a "massive turning point" for the left.#LocalElections2022 : https://t.co/zEh3IlpT9Ypic.twitter.com/BMEMZk6uXi — Sky News (@SkyNews) May 6, 2022

وقد خسر الحزب المحافظ بقيادة جونسون مجالس أساسية في لندن، وفازت المعارضة العمالية بالمجالس المحلية لويستمنستر في لندن حيث كان المحافظون يهيمنون منذ منذ إنشائها في 1964، وبارنيت وواندسوورث "المجلس المفضل" لرئيسة الوزراء الراحلة مارغريت تاتشر.

كما فاز حزب العمال بساوثامبتون (جنوب). لكن خارج العاصمة حقق الحزب كما يبدو من النتائج حتى الآن، مكاسب محدودة بينما يبدو أداء أحزاب أصغر جيدا.

المصدر: "سكاي نيوز" + "أ ف ب"