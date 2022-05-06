رئيس البرازيل لليوناردو دي كابريو: من الأفضل أن تخرس

وجه الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو انتقادا لاذعا إلى الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو، ودعاه إلى التوقف عن تضخيم مشاكل الأمازون، وقال له: "من الأفضل لك أن تخرس".

وقال بولسونارو الذي سيترشح لولاية جديدة في أكتوبر، في كلمة لأنصاره أمام القصر الرئاسي "ألفورادا"، إنه "من الأفضل لدي كابريو أن يخرس"، مضيفا: "كان يتعين على دي كابريو أن يعلم أن مديرة منظمة التجارة العالمية نفسها صرحت بأنه من دون الأعمال التجارية الزراعية البرازيلية، ستكون هناك مجاعة في العالم. لذلك سيكون من المستحسن على دي كابريو أن يغلق فمه بدلا من التحدث بهذا الهراء".

وأشار الرئيس البرازيلي إلى منشورات الممثل الأمريكي، الذي لفت إلى مشكلة الحرائق في غابات الأمازون، وقال بولسونارو إن هذه المنشورات كانت مصحوبة بـ"صور فوتوغرافية يعود تاريخها إلى عشرين عاما مضت".

Brazil is home to the Amazon and other ecosystems critical to climate change.

What happens there matters to us all and youth voting is key in driving change for a healthy planet. For more on voter registration in Brazil before May 4, visit https://t.co/0mKrfxLdRR#tiraotitulohoje — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) April 28, 2022

المصدر: CNN