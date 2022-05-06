مساعدات إنسانية جديدة من روسيا لسكان خاركوف الأوكرانية

سلم الجيش الروسي 40 طنا أخرى من المساعدات الإنسانية لسكان مناطق مقاطعة خاركوف بشمال شرق أوكرانيا، والتي سيطر عليها خلال العملية العسكرية الخاصة الجارية في البلاد.

وتم إيصال هذه الدفعة الجديدة من المساعدات بشاحنات ترافقها الشرطة العسكرية الروسية، للمدنيين في المنطقة، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة.

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وتضمنت الشحنة مواد غذائية ومستلزمات أساسية، على أن يتم توزيعها في المقام الأول بين الأسر التي لديها أطفال.

من جانبه، قال الحرس الوطني الروسي في بيان له إنه سلم بالتعاون مع وزارة الطوارئ الروسية، أكثر من 70 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان مقاطعة خاركوف.

وأشار البيان إلى أن أكثر من 16 ألف شخص في 14 بلدة تلقوا الدقيق والأرز واللحوم المعلبة والشاي والسكر، إضافة إلى منتجات النظافة الشخصية.

المصدر: RT + "نوفوستي"