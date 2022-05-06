نائب سابق في البرلمان الأوكراني: خسائرنا أكبر بكثير من المعلن

صرح النائب السابق في البرلمان الأوكراني، أليكسي جورافكو، بأن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تخفي الخسائر الحقيقية، وأعداد الضحايا تقارب الـ 50 ألفا.

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وكتب جورافكو ذلك في قناته على "تليغرام"، حيث قال إن السكان ببساطة لا يستطيعون الحصول على جنازة لأبنائهم لمدة شهر، بينما تبلغهم قيادات الجيش أن أبناءهم على قيد الحياة، لإخفاء الخسائر الحقيقية للجيش الأوكراني، والتي يمكن أن تصل، بحسب جورافكو، إلى ما يقارب الـ 50 ألفا من القتلى. وأشار النائب السابق في البرلمان إلى أن أقارب المجندين في القوات المسلحة الأوكرانية يخرجون في احتجاجات للمطالبة بالتناوب وتوضيح مصير أقربائهم، كما وجه أقارب اللواء 57 من الكتائب 17 و34 و42 دعوة للتجمع يوم 5 مايو الجاري في الساحة المركزية في مدينة كروبيفنيتسكي بمنطقة كيروفوغراد لحل قضايا مثل "التناوب"، وكذلك نقص المياه والأوامر العشوائية واحتمال تقديم نداء خطي إلى القائد العام للقوات المسلحة.

المصدر: نوفوستي