لافروف: العقوبات لن تكسر إرادة الشعب الروسي في الدفاع عن مصالحه المشروعة

قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إنه لا يمكن لأي عقوبات أن تحطم إرادة الشعب الروسي، الذي يعتزم الدفاع عن الحقيقة التاريخية وحماية مصالحه المشروعة.

وأضاف الوزير الروسي، خلال مراسم وضع الزهور على اللوحة التذكارية لتخليد ذكرى قدامى المحاربين في الخارجية الروسية اليوم: "لن تتمكن أية عقوبات ولا أية قيود من تحطيم إرادة شعبنا وإرادة القيادة الروسية التي تهدف إلى الدفاع عن الحقيقة التاريخية والمصالح المشروعة لروسيا، ومنع ظهور التهديدات المباشرة لأمننا وثقافتنا وتاريخنا، كما حدث لسنوات عديدة. وهذا الأمر على المحك الآن".

إقرأ المزيد

وشدد لافروف، على أنه يتم حاليا تحديد مصير العالم وما إذا كان سيكون أحادي القطب "تحت القيادة الكاملة للولايات المتحدة كما تريد واشنطن وجميع الدول الغربية الأخرى، أو أنه سيكون عادلا وديمقراطيا".

ووفقا للوزير، ترغب روسيا، مع "الغالبية العظمى من دول العالم"، في وجود نظام عالمي عادل.

وقال لافروف: "تستند كل جهودنا ليس على بعض التكوينات التخمينية مثل القواعد التي اخترعها الأمريكيون والتي يتم فرضها على الآخرين، بل على ميثاق الأمم المتحدة - المنظمة تم إنشاؤها نتيجة الحرب العالمية الثانية".

ونوه لافروف بوجود محاولات حاليا لإعادة كتابة المثل العليا للعدالة والمساواة في السيادة بين الدول المنصوص عليها في هذه الوثيقة، وذلك من جانب الذين لا يعترفون بالمساواة، والذين يريدون فرض إملاءاتهم على العالم.

المصدر: تاس