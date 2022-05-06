الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع ذخيرة كبير للجيش الأوكراني في كراماتورسك

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مستودع كبير للذخيرة يعود لقوات الحكومة الأوكرانية في مدينة كراماتورسك بمنطقة دونباس.

وصرح المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف خلال موجز عقده صباح اليوم الجمعة بأن القوات الجوفضائية الروسية دمرت بصواريخ عالية الدقة مستودعا كبيرا للذخيرة تابعا لمجموعة القوات الأوكرانية يقع ضمن مجمع مصنع إنتاج الآلات "إينيرغو ماش سبيتس ستال" في كراماتورسك شمالي مدينة دونيتسك.

يتبع..