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اعتقال 6 هنود خلال محاولة تهريبهم إلى الولايات المتحدة عبر كندا

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اعتقال 6 هنود خلال محاولة تهريبهم إلى الولايات المتحدة عبر كندا
Globallookpress
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اعتقلت السلطات الأمريكية، ستة مواطنين هنود تتراوح أعمارهم بين 19 و21 عاما بعد أن تم القبض عليهم على متن قارب خلال محاولة تهريب فاشلة من كندا إلى الولايات المتحدة.

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وأوضحت حماية الحدود الأمريكية في بيان، أن عناصر حرس الحدود الأمريكية ألقوا القبض على سبعة أفراد على صلة بمحاولة تهريب فاشلة في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

ولفتت إلى أن "ستة من الأشخاص، تتراوح أعمارهم بين 19 و21 عاما، وهم من مواطني الهند وقد تم اتهامهم بالدخول غير الشرعي إلى الولايات المتحدة، أما الموقوف السابع فهو مواطن أمريكي، اتهم بترتيب عملية التهريب.

وفي الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن نشاط مشبوه إلى دائرة شرطة أكويساسني موهوك، التي أخطرت إدارة شرطة سانت ريجيس موهوك القبلية بوجود قارب يحتوي على عدة أفراد يسافرون من كندا بالقرب من أونتاريو باتجاه الولايات المتحدة.

في يناير من هذا العام، تم العثور على عائلة مكونة من أربعة هنود ميتين بالقرب من إيمرسون، مانيتوبا، على بعد حوالي 12 مترا من الحدود الكندية الأمريكية.

المصدر: NDTV

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