بكين تغلق محطات المترو وخطوط الحافلات لوقف انتقال كورونا

قررت سلطات العاصمة الصينية بكين، إغلاق العديد من محطات المترو وخطوط الحافلات في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا وارتفاع الحالات في جميع أنحاء البلاد.

وأغلقت السلطات أكثر من 40 محطة مترو و158 طريقا للحافلات، معظمها في منطقة تشاويانغ. ومع ذلك، كان لإغلاق مترو الأنفاق تأثير ضئيل نسبيا على المدينة حيث احتفلت الصين بعطلة عيد العمال هذا الأسبوع حيث يعمل العديد من الركاب في العاصمة البالغ عددهم 21 مليونا بالفعل من منازلهم.

وفي أحد الأحياء المصنفة على أنها "عالية الخطورة"، كانت الشوارع مهجورة بشكل واضح مع وجود سائقي توصيل فقط على الدراجات البخارية ومشاة.

كما تم إغلاق جميع الأعمال التجارية، باستثناء محلات السوبر ماركت ومحلات المنتجات الطازجة في المنطقة.

وطلب من المواطنين في المناطق "الخاضعة للسيطرة" بالبقاء داخل حدود المدينة، والتي تشمل 12 منطقة تعتبر "عالية الخطورة" و35 منطقة تعتبر "متوسطة الخطورة".

المصدر: "الإندبندنت"