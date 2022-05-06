وزيرة الدفاع: ألمانيا ستسلم أوكرانيا 7 مدافع هاوتزر ذاتية الحركة

قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت، إن بلادها ستسلم 7 مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز PzH 2000 إلى أوكرانيا.

وذكرت الوزيرة الألمانية، أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن ذلك بين الجانبين.

وفي وقت سابق، أفادت بعض وسائل الإعلام بأن برلين قد تسلم سلطات كييف، في إطار المساعدة العسكرية، سبعة مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Panzerhaubitze 2000 من احتياطيات الجيش الألماني.

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ووفقا لصحيفة دي فيلت، يوجد في الوقت الراهن ضمن احتياطي القوات المسلحة الألمانية، 119 مدفع هاوتزر من طراز PzH 2000 لكن فقط 40 قطعة منها صالحة للاستخدام القتالي.

المصدر: وكالات