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رئيس كازاخستان يوجه توبيخا لسفيره في القاهرة

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رئيس كازاخستان يوجه توبيخا لسفيره في القاهرة
Globallookpress Kazakhstan's presidential press/XinHua
رئيس كازاخستان/ جومارت قاسم توكاييف (صورة أرشيفية)
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وجه الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف، توبيخا لسفيره لدى مصر، بسبب مقترحه بالتخلص من الأسماء التابعة للعهد السوفيتي، وعهد الإمبراطورية الروسية، وإعادة اسم العاصمة "أستانا".

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وجاء في قناة "تليغرام" الرسمية لرئيس الدولة أن الرئيس الكازاخستاني وجه "توبيخا" للسفير فوق العادة والمفوض الكازاخستاني لدى جمهورية مصر العربية، خيرت لاما شريف، بسبب "عدم الامتثال لمتطلبات الفقرة 9 من مدونة أخلاقيات موظفي الخدمة المدنية في كازاخستان".

وكان الدبلوماسي، وفقا لوسائل إعلام كازاخستانية، قد اقترح التخلص من الأسماء المثيرة للجدل في عهد الاتحاد السوفيتي، والإمبراطورية الروسية، وإعادة اسم "أستانا" إلى العاصمة، وإعادة اسم كازاخستان إلى الدولة الكازاخية.

المصدر: إنترفاكس

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