لحظة بلحظة.. اليوم الـ72 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

تواصل القوات الروسية ضرب المرافق العسكرية الأوكرانية في إطار عمليتها الخاصة في ذلك البلد، بينما يستعد الغرب لتبني حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو بالتوازي مع تصعيد دعمه لكييف.

ميدانيا

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