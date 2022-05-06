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لحظة بلحظة.. اليوم الـ72 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

أخبار العالم

لحظة بلحظة.. اليوم الـ72 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
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تواصل القوات الروسية ضرب المرافق العسكرية الأوكرانية في إطار عمليتها الخاصة في ذلك البلد، بينما يستعد الغرب لتبني حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو بالتوازي مع تصعيد دعمه لكييف.

ميدانيا

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