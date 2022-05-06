النمسا: حظر استيراد الغاز الروسي خط أحمر

قالت وزيرة الرقمنة والاقتصاد النمساوية مارغريت شرامبوك، إن بلادها لا تزال تعارض فرض حظر على استيراد الغاز الروسي، وتعتبر ذلك بمثابة خط أحمر.

وأضافت الوزيرة النمساوية، في مقابلة نشرتها مجموعة فونك الإعلامية اليوم الجمعة: "حظر الغاز خط أحمر واضح للنمسا". وشددت على عدم جواز إرسال الإشارات حول ذلك إذا كان من الصعب تطبيقها، وقالت: "لا يمكن لبلادنا وكذلك ألمانيا تحمل ذلك".

وتابعت الوزيرة: "هناك رفض مؤكد لذلك من الجانب النمساوي، وكذلك من الجانب الألماني، لأن الحظر سيضر أكثر مما ينفع".

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في الوقت نفسه، اقترحت الوزيرة على الاتحاد الأوروبي استخدام التكسير لإنتاج الغاز. وقالت: "هناك طرق لاستخراج الغاز الصخري بطريقة صديقة للبيئة. يجب أن لا نتجاهل أنه حدث تطور كبير في هذه التكنولوجيات".

وشددت على ضرورة إقامة شراكات جديدة، مع بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية، في تطوير الطاقة الشمسية والهيدروجين.

المصدر: تاس