خليفة بساكي.. الأولى في صفتين

ستحل كارين جان بيير محل جين ساكي، متحدثة باسم البيت الأبيض، وستكون بذلك أول ممثلة لمجتمع المثليين، وأول امرأة سمراء في هذا المنصب.

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يشار إلى أن جين بيير، تنحدر من جزيرة مارتينيك الواقعة بشرق البحر الكاريبي والتي تعد مقاطعة فرنسية خارجية، فيما والداها من هايتي، ومهنة والدها سائق تاكسي، في حين تعمل والدتها ممرضة في المنازل.

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تخرجت جان بيير من جامعة كولومبيا وكانت تنشط كمحلل سياسي في القنوات التلفزيونية الوطنية وعملت في إدارة أوباما، وأصدرت أيضا كتابا عن الحركة صوب النجاح.

المصدر: نوفوستي