بساكي ترفض الكشف عن خططها لما بعد البيت الأبيض

امتنعت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي عن الكشف عن خططها لعملها التالي بعد تركها الوظيفة في البيت الأبيض هذا الشهر.

وردت بساكي مازحة على سؤال الصحفيين بشأن مستقبلها: "ليس لدي ما أعلن عنه من خطط. ربما النوم وقراءة الكتب وإذا كان هناك أي شيء للمشاهدة على "نتفليكس" أو "هولو"، فأنا منفتحة على توصياتكم".

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وبالتالي تهربت بساكي من التعليق على التقارير الصحفية حول أنها ستنتقل للعمل التلفزيوني بعد تركها البيت الأبيض.

يذكر أن البيت الأبيض أعلن يوم الخميس أن بساكي ستترك منصبها في 13 مايو الجاري، وتم تعيين نائبتها كارين جان بيير خلفا لها.

المصدر: نوفوستي